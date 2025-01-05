Московское «Динамо» победило «Динамо-Урал» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 5 января, волейболисты московского «Динамо» победили спортсменов «Динамо-Урал» (Уфа) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 26:24).

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает второе место с 41 очком. «Динамо-Урал» располагается на шестой строчке (32 очка). Лидером является казанский «Зенит» (50 очков).

Далее команда из Москвы сыграет с командой «Белогорье» (Белгород), а «Динамо-Урал» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.