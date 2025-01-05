Московское «Динамо» победило «Динамо-Урал» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 5 января, волейболисты московского «Динамо» победили спортсменов «Динамо-Урал» (Уфа) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 26:24).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо-Урал
Уфа
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Тебенихин
В турнирной таблице московское «Динамо» занимает второе место с 41 очком. «Динамо-Урал» располагается на шестой строчке (32 очка). Лидером является казанский «Зенит» (50 очков).
Далее команда из Москвы сыграет с командой «Белогорье» (Белгород), а «Динамо-Урал» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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