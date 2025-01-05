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«Белогорье» обыграло AСК в матче 19-го тура мужской Суперлиги, уступив в двух первых сетах

«Белогорье» обыграло AСК в матче 19-го тура мужской Суперлиги, уступив в двух первых сетах
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Сегодня, 5 января, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли спортсменов АСК (Нижний Новгород) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:15, 25:21, 15:13).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 2
АСК
Нижний Новгород
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 40 очков. АСК располагается на 14-й строчке (8 очков). Лидером является казанский «Зенит» (50 очков).

Далее «Белогорье» сыграет с московским «Динамо», а АСК встретится с «Енисеем» из Красноярска.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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