«Белогорье» обыграло AСК в матче 19-го тура мужской Суперлиги, уступив в двух первых сетах
Поделиться
Сегодня, 5 января, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли спортсменов АСК (Нижний Новгород) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:15, 25:21, 15:13).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 2
АСК
Нижний Новгород
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Ищенко
В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 40 очков. АСК располагается на 14-й строчке (8 очков). Лидером является казанский «Зенит» (50 очков).
Далее «Белогорье» сыграет с московским «Динамо», а АСК встретится с «Енисеем» из Красноярска.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2025
-
20:18
-
19:55
-
19:53
-
19:17
-
18:54
-
18:40
-
09:50
-
09:35
-
00:54
- 4 января 2025
-
21:35
- 3 января 2025
-
20:59
- 2 января 2025
-
21:30
- 31 декабря 2024
-
12:23
-
12:21
-
11:53
-
11:18
-
00:53
- 30 декабря 2024
-
23:41
-
18:33
-
13:10
-
09:30
-
00:34
- 29 декабря 2024
-
23:58
-
21:56
-
19:57
-
19:44
-
19:29
-
14:30
-
09:30
-
00:52
- 28 декабря 2024
-
23:16
-
22:54
-
21:55
-
21:49
-
21:26