«Белогорье» обыграло AСК в матче 19-го тура мужской Суперлиги, уступив в двух первых сетах

Сегодня, 5 января, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли спортсменов АСК (Нижний Новгород) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:15, 25:21, 15:13).

В турнирной таблице «Белогорье» занимает третье место с результатом 40 очков. АСК располагается на 14-й строчке (8 очков). Лидером является казанский «Зенит» (50 очков).

Далее «Белогорье» сыграет с московским «Динамо», а АСК встретится с «Енисеем» из Красноярска.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.