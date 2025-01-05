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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 5 января

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 5 января
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Сегодня, 5 января, завершились матчи 19-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 19-й тур. Результаты 5 января:

  • «Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:21, 20:25, 25:21, 25:21).
  • «Зенит-Казань» (Казань) — «МГТУ» (Москва) — 3:0 (25:22, 25:12, 25:22).
  • «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (22:25, 25:14, 25:21, 25:15).
  • «Белогорье» (Белгород) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:2 (22:25, 21:25, 25:15, 25:21, 15:13).
  • «Динамо» (Москва) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:16, 26:24).
Календарь мужской Суперлиги
Таблица мужской Суперлиги
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