Российская связующая Алёна Кондрашова подписала контракт с «Тулицей». Об этом сообщила пресс-служба Суперлиги.

Прошлый сезон спортсменка провела в калининградском «Локомотиве». Ранее Кондрашова выступала за казахстанский «Берель».

«Тулица» занимает 10-е место в чемпионате России по волейболу. В 16 матчах команда одержала шесть побед при 10 поражениях.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».