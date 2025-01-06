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Связующая Алёна Кондрашова подписала контракт с «Тулицей»

Связующая Алёна Кондрашова подписала контракт с «Тулицей»
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Российская связующая Алёна Кондрашова подписала контракт с «Тулицей». Об этом сообщила пресс-служба Суперлиги.

Прошлый сезон спортсменка провела в калининградском «Локомотиве». Ранее Кондрашова выступала за казахстанский «Берель».

«Тулица» занимает 10-е место в чемпионате России по волейболу. В 16 матчах команда одержала шесть побед при 10 поражениях.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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