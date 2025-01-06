Женская Суперлига: расписание игрового дня 6 января

Сегодня, 6 января, состоятся два матча 17-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 17-й тур (время — московское). Расписание матчей:

17:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратов);

18:00. «Тулица» (Тульская область) — «Уралочка НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».