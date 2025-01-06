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Россиянка Татьяна Толок признана MVP в стартовом матче года итальянской Серии А1

21-летняя российская доигровщица Татьяна Толок, выступающая за итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), признана MVP в стартовом для команды матче 2025 года.

5 января «Новара» одержала победу над «Веро Воллей» в рамках 16-го тура итальянской Серии А1. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:14, 25:23, 23:25, 15:12) в пользу команды россиянки. Толок набрала 26 очков. Самым результативным игроком матча стала Паола Эгону. Она принесла «Веро Воллей» 28 очков.

После 16-го тура «Игор Горгондзола» занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится с «Ромой», расположившейся на 13-м месте. Матч назначен на 12 января.

Напомним, за «Игор Горгондзола» также выступает российская диагональная Вита Акимова. После сезона-2023/2024 она перенесла операцию на плече и проходит восстановление.