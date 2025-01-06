Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 16-го тура

В Италии завершился 16-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 38 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Веро Воллей» со счётом 3:2 (19:25, 25:14, 25:23, 23:25, 15:12). Толок набрала 26 очков и была признана MVP матча, Акимова продолжает восстановление.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Бергамо» со счётом 0:3 (21:25, 20:25, 15:25). Россиянка набрала три очка.

«Кьери» Анастасии Ляшко одержал победу над «Иль Бизонте Фиренце» со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:20). Россиянка на площадку не вышла.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:0 (25:12, 26:24, 25:19) одержал победу в матче с «Бергамо». Капралова набрала восемь очков.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 1:3 (11:25, 25:17, 16:25, 27:29) уступил «Бусто Арсицио». Россиянка принесла команде одно очко.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (30:28, 25:22, 24:26, 25:22) победил «Перуджу». Антропова набрала 32 очка и была признана MVP матча, Котикова очков не набрала.

После 16-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой и «Новара» Толок и Акимовой сохранили второе и третье места в турнирной таблице соответственно. «Кьери» Ляшко и «Валлефолья» Кобзарь также остались на своих местах – шестое и восьмое соответственно. «Кунео» Капраловой поднялось с 14-го места на 12-е, а «Тальмассонс» Щербань опустился на последнее, 14-е место.