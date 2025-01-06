66 очков набрали россиянки в 14-м туре турецкой Лиги Султанлар

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В Турции завершился 14-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 66 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Айдын Буюкшехир» со счётом 3:2 (25:18, 22:15, 16:25, 25:21, 16:14). Лазарева набрала 30 очков и стала самым результативным игроком встречи, у Курило 17 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой одержал победу над «Галатасараем» со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:14). Россиянка заработала 19 очков и стала самым результативным игроком встречи.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной победил «Бешикташ» со счётом 3:2 (17:25, 25:16, 24:26, 25:23, 15:13). Кочурина очков не набрала.

После 14-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой сохранил третье место в турнирной таблице. «Кузейбору» Лазаревой и Курило, «Зерен Спор» Кочуриной сохранили шестое и седьмое места соответственно.