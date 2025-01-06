«Многие команды поплатились». Вербов прокомментировал результат встречи с МГТУ

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу в матче с МГТУ в рамках 19-го тура российской мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:12, 25:22).

«МГТУ не первый матч проводит на довольно-таки хорошем уровне. Многие команды поплатились, выставляя против них второй состав. Турнирная таблица не всегда отражает суть происходящего.

Сегодня мы не вошли в матч. Даже Влада Енина пришлось поменять, чтобы он немножко пришёл в себя. Правда, нельзя сказать, что вышел Лабинский и прямо изменил ситуацию. Скорее командными действиями мы вернулись в игру и выиграли этот сет за счёт мастерства.

Контратака вновь была нашей проблемой сегодня. Когда ты достаёшь в защите и ничего с этим сделать не можешь, ты будешь на равных играть с любым соперником», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.