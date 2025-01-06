«Аутсайдеры пытаются укусить и кусают». Тетюхин оценил результат встречи «Белогорья» и АСК

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин оценил результат встречи с нижегородским АСК в рамках 19-го тура российской мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:15, 25:21, 15:13) в пользу белгородского клуба.

«Длительный перерыв сказывался, наверное, в каких-то микромоментах, где теряешь ритм игровой, где пытаешься найти нужное касание. Выступили, конечно, грязновато. Но хочется сказать спасибо команде АСК. Они сегодня классную игру показали. Мы готовились к такому матчу, знали, что они могут играть, но, наверное, не думали, что они так долго будут держать концентрацию. Всю встречу хорошо выходили в защите, доигровке, никто у них не выпадал.

Нас взбодрило после второй партии. Не сказать, что мы играли как-то плохо, не было такого ощущения, но казалось, что АСК ведёт. У каждой команды в сезоне бывают такие матчи, когда аутсайдеры пытаются укусить и кусают, но рад, что получилось победить», — приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.