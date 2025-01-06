Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Аутсайдеры пытаются укусить и кусают». Тетюхин оценил результат встречи «Белогорья» и АСК

«Аутсайдеры пытаются укусить и кусают». Тетюхин оценил результат встречи «Белогорья» и АСК
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин оценил результат встречи с нижегородским АСК в рамках 19-го тура российской мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:15, 25:21, 15:13) в пользу белгородского клуба.

«Длительный перерыв сказывался, наверное, в каких-то микромоментах, где теряешь ритм игровой, где пытаешься найти нужное касание. Выступили, конечно, грязновато. Но хочется сказать спасибо команде АСК. Они сегодня классную игру показали. Мы готовились к такому матчу, знали, что они могут играть, но, наверное, не думали, что они так долго будут держать концентрацию. Всю встречу хорошо выходили в защите, доигровке, никто у них не выпадал.

Нас взбодрило после второй партии. Не сказать, что мы играли как-то плохо, не было такого ощущения, но казалось, что АСК ведёт. У каждой команды в сезоне бывают такие матчи, когда аутсайдеры пытаются укусить и кусают, но рад, что получилось победить», — приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Белогорье» обыграло AСК в матче 19-го тура мужской Суперлиги, уступив в двух первых сетах
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android