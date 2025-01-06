Женская Суперлига: результаты игрового дня 6 января

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6 января состоялись два матча 17-го тура женского чемпионата России — 2024/2025 среди команд волейбольной PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Волейбол. Суперлига, женщины, 17-й тур. Результаты матчей на 6 января:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:15);

«Тулица» (Тульская область) — «Уралочка НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (12:25, 19:25, 25:12, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси.

Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».