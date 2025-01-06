«Слава богу, что быстро закончили». Халецкая — о победе «Заречья» в матче с «Протоном»

Диагональная подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая оценила результат встречи с саратовским «Протоном» в рамках 17-го тура женской Суперлиги, а также рассказала о состоянии команды перед встречей с «Уралочкой-НТМК» в следующем туре.

Напомним, матч завершился со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:15).

«Наконец-то успели немножко соскучиться по играм, потому что был перерыв целых две недели. Мы вышли после новогодних праздников, появилась какая-то энергия, и было желание поиграть сегодня. Слава богу, что три партии достаточно легко, быстро закончили. Ну, приятно.

В первой партии были небольшие наши помарочки. Ну ничего, поработаем над этим (улыбается).

Всё ещё продолжаем восстанавливаться и подготавливаться. Ещё есть время потренироваться перед выездом к «Уралочке». Соперник серьёзный, будем работать», — рассказала Халецкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.