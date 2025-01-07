Казанский «Зенит» продлил контракт с Дмитрием Волковым — источник

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Казанский «Зенит» продлил контракт с российским доигровщиком Дмитрием Волковым на следующий сезон, сообщает «БО Спорт».

Ранее Волковым интересовался ряд зарубежных клубов. Также волейболист мог оказаться в «Зените» из Санкт-Петербурга, однако решил отказаться от данного варианта продолжения карьеры.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12. Действующим чемпионом мужской Суперлиги является казанский «Зенит».

Дмитрий Волков — обладатель золотой медали европейского первенства 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, двукратный чемпион России (2022/2023, 2023/2024) в составе волейбольного клуба «Зенит- Казань».