Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло у «Енисея» в матче женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал 16-ю победу подряд в рамках Суперлиги сезона-2024/2025. В 17-м туре чемпионата России команда обыграла красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:16).

«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги с 48 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».