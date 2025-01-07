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Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло у «Енисея» в матче женской Суперлиги

Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло у «Енисея» в матче женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал 16-ю победу подряд в рамках Суперлиги сезона-2024/2025. В 17-м туре чемпионата России команда обыграла красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 17-й тур
07 января 2025, вторник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Енисей: Даций, Синицкая, Шляхтова, Бавыкина, Чирович, Попова Мария, Бесман, Салтыкова, Мазина, Охрименко, Савватеева, Распутина
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Коновалова

«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги с 48 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

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