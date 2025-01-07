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Женская Суперлига: результаты матчей 17-го тура чемпионата, турнирная таблица

Женская Суперлига: результаты матчей 17-го тура чемпионата, турнирная таблица
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7 января завершился 17-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Предварительный этап. 17-й тур. Итоги:

  • «Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (21:25, 13:25, 16:25);
  • «Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:23, 22:25, 25:19, 23:25, 7:15);
  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:15);
  • «Тулица» (Тульская область) — «Уралочка НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (12:25, 19:25, 25:12, 23:25);
  • «Енисей» (Красноярск) – «Динамо Ак-Барс» (Казань) – 1:3 (25:23, 20:25, 18:25, 16:25);
  • «Омичка» (Омская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (14:25, 20:25, 21:25);
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо Кр» (Краснодар) — 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).
Турнирная таблица женской Суперлиги по волейболу
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