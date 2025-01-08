Мужская Суперлига: расписание игрового дня 8 января

Сегодня, 8 января, состоятся матчи 20-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 20-й тур (время московское):

16:00. «Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область);

17:00. «Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород);

17:00. МГТУ (Москва) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.