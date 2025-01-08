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Московское «Динамо» в пяти партиях переиграло «Белогорье» в 20-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» в пяти партиях переиграло «Белогорье» в 20-м туре Суперлиги
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Московское «Динамо» одержало победу в матче 20-го тура PARI Суперлиги с «Белогорьем». Счёт — 3:2 (25:14, 25:19. 26:28, 16:25, 15:12). Эта победа позволила команде Константина Брянского оторваться от соперников в турнирной таблице. Сейчас москвичи идут на втором месте предварительного турнира, выигрывая у белгородцев два очка. Те, в свою очередь, занимают третью позицию.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
08 января 2025, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги - 2024/2025
Турнирная таблица мужской Суперлиги - 2024/2025
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