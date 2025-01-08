Московское «Динамо» в пяти партиях переиграло «Белогорье» в 20-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» одержало победу в матче 20-го тура PARI Суперлиги с «Белогорьем». Счёт — 3:2 (25:14, 25:19. 26:28, 16:25, 15:12). Эта победа позволила команде Константина Брянского оторваться от соперников в турнирной таблице. Сейчас москвичи идут на втором месте предварительного турнира, выигрывая у белгородцев два очка. Те, в свою очередь, занимают третью позицию.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.