Мужская Суперлига: результаты игрового дня 8 января

Сегодня, 8 января, состоялись матчи 20-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 20-й тур. Результаты 5 января:

«МГТУ» (Москва) — «Факел Ямал» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15).

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 14:25).

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (25:14, 25:19. 26:28, 16:25, 15:12).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.