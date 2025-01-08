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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 8 января

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 8 января
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Сегодня, 8 января, состоялись матчи 20-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 20-й тур. Результаты 5 января:

  • «МГТУ» (Москва) — «Факел Ямал» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15).
  • «Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 14:25).
  • «Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (25:14, 25:19. 26:28, 16:25, 15:12).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги - 2024/2025
Турнирная таблица мужской Суперлиги - 2024/2025
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