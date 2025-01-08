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«Мы не роботы». Связующая «Динамо-Ак Барс» — о матче с «Енисеем»

«Мы не роботы». Связующая «Динамо-Ак Барс» — о матче с «Енисеем»
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Связующая «Динамо-Ак Барс» Полина Матвеева прокомментировала результат встречи с красноярским «Енисеем» в рамках 17-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:16) в пользу казанской команды.

«Долгий перелёт, другой часовой пояс — это всегда трудно перестраиваться, поэтому первую партию мы раскачивались, искали свою игру, а дальше уже начали делать свою работу: где-то достали в защите, забили важные мячи, подача полетела, в целом стали поактивнее играть.

Мы всегда настраиваемся на тяжёлые игры, потому что неважно, на каком месте в турнирной таблице находится соперник. Они всегда на нас настраиваются, как на лидера. А мы всегда хотим играть в свою лучшую игру, но не всегда это получается, так как мы не роботы. После первой партии не было никакого волнения, наоборот, мы расслабились, и, как обычно говорит Зоран, — релаксировать. Это помогло нам найти свою игру и набирать очки», — приводит слова Матвеевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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