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Салливан заменил Кирая на посту главного тренера женской сборной США

Салливан заменил Кирая на посту главного тренера женской сборной США
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Главным тренером женской сборной США по волейболу назначен 52-летний Эрик Салливан. Он заменил на посту Карча Кирая, который возглавил мужскую национальную команду США после Олимпийских игр в Париже.

Последние 14 лет Салливан был помощником главного тренера в Техасском университете. За это время команда восемь раз выходила в «Финал четырёх» NCAA и трижды выигрывала турнир. В качестве игрока он принимал участие в Олимпийских играх в 2000 и 2004 годах. Свой последний сезон на клубном уровне Салливан провёл в России – в одинцовской «Искре».

«Для меня большая честь и радость взять на себя эту новую ответственность в качестве главного тренера женской сборной США. Карч Кирай оставил после себя невероятное наследие, и я намерен продолжить работу, которую он проделал с этой потрясающей командой.

Моя цель — заложить прочный фундамент и создать условия, в которых наши спортсменки смогут полностью раскрыть свой потенциал, выступая на самом высоком уровне. Я с нетерпением жду возможности поработать вместе с этой талантливой группой спортсменов, пока мы готовимся к предстоящим испытаниям», — приводит слова Салливана пресс-служба федерации волейбола США на официальном сайте.

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