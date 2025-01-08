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Россиянин Игорь Колодинский дебютировал за турецкий клуб «Джизре»

Россиянин Игорь Колодинский дебютировал за турецкий клуб «Джизре»
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41-летний российский связующий Игорь Колодинский дебютировал за волейбольный клуб «Джизре», выступающий в турецкой лиге Эфелер. Контракт с россиянином рассчитан до конца сезона-2024/2025.

7 января в составе новой команды Колодинский вышел на площадку против «Фенербахче». Матч завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) в пользу команды-соперника. Россиянин набрал одно очко.

Напомним, в прошлом сезоне связующий уже выступал в турецкой лиге. Сначала он подписал контракт с «Ярославичем», но через полтора месяца в новом коллективе, в ноябре 2023 года, перешёл в турецкий «Девели».

После 15-го тура «Джизре» занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится с «Аркас Спор». Матч запланирован на 11 января.

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