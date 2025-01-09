Мужская Суперлига: расписание игрового дня 9 января

Сегодня, 9 января, состоятся матчи 20-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 20-й тур (время московское):

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск).

18:00. «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Зенит» (Казань).

19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Урал» (Уфа).

19:00. АСК (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.