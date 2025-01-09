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Новосибирский «Локомотив» на выезде обыграл «Газпром-Югру» в 20-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» на выезде обыграл «Газпром-Югру» в 20-м туре Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над командой «Газпром-Югра» (Сургут) в рамках 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая в Сургуте, завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:22) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
09 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

Волейбол. Мужская Суперлига. 20-й тур:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:20, 18:25, 18:25, 22:25).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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