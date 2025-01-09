Новосибирский «Локомотив» на выезде обыграл «Газпром-Югру» в 20-м туре Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу над командой «Газпром-Югра» (Сургут) в рамках 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая в Сургуте, завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:22) в пользу гостей.

Волейбол. Мужская Суперлига. 20-й тур:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:20, 18:25, 18:25, 22:25).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.