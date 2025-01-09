«Зенит-Казань» на выезде уверенно обыграл «Нову» в 20-м туре Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал уверенную победу над «Новой» (Новокуйбышевск) в рамках 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая на МТЛ Арене в Самаре, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20) в пользу гостей.

Отметим, что для казанской команды это уже вторая «сухая» победа в 2025 году в рамках чемпионата. Ранее лидер турнира «Зенит-Казань» на домашнем паркете обыграл МГТУ.

Волейбол. Мужская Суперлига. 20-й тур:

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.