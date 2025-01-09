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«Зенит-Казань» на выезде уверенно обыграл «Нову» в 20-м туре Суперлиги

«Зенит-Казань» на выезде уверенно обыграл «Нову» в 20-м туре Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал уверенную победу над «Новой» (Новокуйбышевск) в рамках 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая на МТЛ Арене в Самаре, завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
09 января 2025, четверг. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Еремин, Аксютин, Терентьев, Литвинов, Щербаков
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Жогов

Отметим, что для казанской команды это уже вторая «сухая» победа в 2025 году в рамках чемпионата. Ранее лидер турнира «Зенит-Казань» на домашнем паркете обыграл МГТУ.

Волейбол. Мужская Суперлига. 20-й тур:

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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