Волейболисты «Зенита СПб» дома обыграли «Динамо-Урал» в 20-м туре чемпионата России
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Мужской волейбольный клуб «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) одержал победу над командой «Динамо-Урал» (Уфа) в рамках 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая на КСК Арене в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19) в пользу хозяев.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
09 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Урал
Уфа
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Тебенихин
Волейбол. Мужская Суперлига. 20-й тур:
«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19).
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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