Волейболисты «Зенита СПб» дома обыграли «Динамо-Урал» в 20-м туре чемпионата России

Мужской волейбольный клуб «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) одержал победу над командой «Динамо-Урал» (Уфа) в рамках 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая на КСК Арене в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19) в пользу хозяев.

Волейбол. Мужская Суперлига. 20-й тур:

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.