Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Зенита СПб» дома обыграли «Динамо-Урал» в 20-м туре чемпионата России

Волейболисты «Зенита СПб» дома обыграли «Динамо-Урал» в 20-м туре чемпионата России
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) одержал победу над командой «Динамо-Урал» (Уфа) в рамках 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая на КСК Арене в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19) в пользу хозяев.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
09 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Урал
Уфа
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Моторыгин, Поталюк, Тебенихин

Волейбол. Мужская Суперлига. 20-й тур:

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Материалы по теме
«Мы пытаемся оттолкнуться ото дна». Аутсайдер набирает очки, но не может выиграть
«Мы пытаемся оттолкнуться ото дна». Аутсайдер набирает очки, но не может выиграть
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android