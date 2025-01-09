Мужская Суперлига: результаты игрового дня 9 января

9 января прошли матчи 20-го тура чемпионата России — 2024/2025 среди команд мужской PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 20-й тур. Результаты 9 января:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:20, 18:25, 18:25, 22:25);

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25);

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19);

АСК (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (31:33, 25:22, 19:25, 25:22, 13:15).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт в четвертьфинал напрямую, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.