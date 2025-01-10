Экс-волейболист «Локомотива» Йоанди Леал стал игроком турецкого «Халкбанка»

Бразильский волейболист кубинского происхождения Йоанди Леал стал игроком турецкого «Халкбанка». Ранее он выступал за «Локомотив» из Новосибирска.

«Халкбанк — один из самых важных волейбольных клубов Европы. Я приехал в Анкару, чтобы помочь своей команде на пути к победам в турнирах. Для этого я хочу использовать весь свой опыт на площадке. С нетерпением жду возможности пойти на тренировку и сыграть в матчах», — приводит слова Леала пресс-служба турецкого клуба.

Кубинец с бразильским паспортом пополнил состав новосибирского клуба перед началом нынешнего чемпионата России, но так и не стал основным игроком. Леал сыграл в 16 матчах Суперлиги и набрал в них 75 очков. При этом доигровщик пропустил начало сезона из-за повреждения плеча.