Казанский «Зенит» договорился о переходе с волейболистом «Вероны» Константином Абаевым

Российский связующий Константин Абаев, который выступает за итальянский волейбольный клуб «Верона», может стать игроком казанского «Зенита», сообщает «БО Спорт».

Частью сделки может стать американский связующий казанского «Зенита» Майка Кристенсон, который заменит Абаева в «Вероне». 31-летний Кристенсон играет в Казани с 2021 года, за это время он дважды стал чемпионом России.

Абаев перебрался в «Верону» в это межсезонье после пяти сезонов в новосибирском «Локомотиве». Кроме того, в его карьере также были болгарская «Монтана» и французский «Пуатье», за которые он выступал на правах аренды. Россиянин провёл 15 матчей в стартовом составе «Вероны» в чемпионате Италии.