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Наталья Кроткова перешла из турецкого «Сарыера» в «Омичку»

Наталья Кроткова перешла из турецкого «Сарыера» в «Омичку»
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Российская доигровщица Наталья Кроткова, начавшая сезон в турецком «Сарыере» перешла в омскую «Омичку». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Состав нашей команды пополнила двукратная чемпионка России, доигровщик Наталья Кроткова. Ждём от Натальи яркой игры и красивых побед в форме «Омички»!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее Кроткова выступала за калининградский «Локомотив». В его составе она дважды становилась серебряным призёром чемпионата России. С 2017 по 2022 год доигровщица выступала за московское «Динамо», вместе с которым трижды становилась чемпионкой России (2017, 2018 и 2019), выигрывала Суперкубок (2017) и Кубок России (2018). Наталья также играла за краснодарское «Динамо» (2015-2017) и стала обладательницей Кубка России (2015) и Кубка ЕКВ (2016).

Профессиональную карьеру начала в липецком «Индезите», выступала также за московский «Луч» (сезон-2009/2010), красноярский «Енисей» (сезон-2013/2014), «Омичку» и череповецкую «Северянку» в сезоне-2014/2015.

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