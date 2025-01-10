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«Ленинградка» уверенно обыграла «Минчанку» в 18-м туре женской Суперлиги

«Ленинградка» уверенно обыграла «Минчанку» в 18-м туре женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) одержал уверенную домашнюю победу над «Минчанкой» в рамках 18-го тура сезона-2024/2025 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) в пользу домашней команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
10 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Горная, Голодухина, Бурак, Касаткина

«Ленинградка» в данный момент занимает третью строчку турнирной таблицы, «Минчанка» — 12-ю. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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