«Ленинградка» уверенно обыграла «Минчанку» в 18-м туре женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) одержал уверенную домашнюю победу над «Минчанкой» в рамках 18-го тура сезона-2024/2025 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) в пользу домашней команды.

«Ленинградка» в данный момент занимает третью строчку турнирной таблицы, «Минчанка» — 12-ю. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».