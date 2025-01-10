Алексей Вербов раскритиковал игру «Зенита-Казань» в матче с «Новой»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов раскритиковал игру своей команды в матче с самарской «Новой» в рамках 20-го тура мужской российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20) в пользу казанцев.

«Мы сегодня не играли хорошо. Первую партию подачи подавали практически без ошибок, вторую и третью вообще не давили на подаче, сумасшедшее количество ошибок. Особого стресса, кроме определённых обязательств, что мы должны обязательно победить этого соперника, не было, поэтому странно для меня, что мы не подавали. Сегодня нам этого не хватило, поэтому счёт такой – где-то рядышком», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в текущем сезоне мужской Суперлиги на счету «Зенита-Казань» только одно поражение. Команда возглавляет турнирную таблицу.