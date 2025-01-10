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Агентство, представляющее интересы Федоровцевой, подтвердило её возвращение в «Фенербахче»

Агентство, представляющее интересы Федоровцевой, подтвердило её возвращение в «Фенербахче»
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20-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева официально вернулась в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщило агентство «SB Community», которое представляет интересы волейболистки.

«Арина вернулась в состав «Фенербахче», готовая и мотивированная бороться за новые трофеи. С ней в составе турецкая команда будет ещё сильнее во второй половине сезона. Под руководством Марко Фенолио команда обещает быть мощной атакующей силой. С возвращением, Арина, и удачи!» — говорится в опубликованном сообщении.

Федоровцева — двукратная чемпионка Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанский «Динамо-Ак Барс», в котором стала чемпионкой России 2020 года. Дважды она выигрывала Кубок России.

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