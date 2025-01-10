Владимир Алекно — о матче с «Динамо-Урал»: эта команда была сильнее нас

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал результат встречи с уфимским «Динамо-Урал» в рамках 20-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:19) в пользу команды Алекно.

«Я думаю, что в первой партии было явное преимущество «Урала» в ритме игры, всё-таки они сыграли в начале года с «Динамо». А мы после перенесённой игры с Новосибирском, которая была 28 декабря, с поиском игрового ритма запоздали. Потом нашли свою игру, всё выполнили, сами запустили процесс победы.

Очень довольны, потому что эта команда была сильнее нас. Такие уверенные дебюты, как в третьей и четвёртой партиях, дают возможность и играть уверенно: когда ты ведёшь +5 – это совершенно другое ощущение», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.