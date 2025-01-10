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Словенка Павлович Мори продлила контракт с «Заречьем-Одинцово»

Словенка Павлович Мори продлила контракт с «Заречьем-Одинцово»
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29-летняя словенская связующая Ева Павлович Мори продлила контракт с подмосковным волейбольным клубом «Заречье-Одинцово» ещё на два сезона. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале клуба.

Павлович Мори вошла в состав команды перед началом текущего сезона и впервые в карьере выступает в российской женской Суперлиге. До перехода в «Заречье» словенка провела сезон в казахстанском «Куаныше». Она также выступала за турецкие «ПТТ Спор» и «Илбанк», словенский «Кальцит», французские «Вандевр Ле-Нанси», «Волеро Ле-Канне» и «Безье», польский «Коммерсекон Лодзь» и итальянский «Бергамо».

Напомним, после 17-го тура женской Суперлиги «Заречье-Одинцово» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.

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