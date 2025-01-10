В американской лиге LOVB ввели новое правило, которое может серьёзно изменить ход матча

Главный тренер женского волейбольного клуба «Хьюстон» Массимо Барболини рассказал о новом правиле в американской лиге LOVB, которое может изменить ход игры.

«Тренер может запросить «Супер Очко» — розыгрыш, который будет стоить целых два очка. Это можно будет сделать до 12-го очка на тай-брейке или в пределах сета в других партиях. Если вы выиграете, вы получите два очка, если проиграете — соперник получит два очка. Это трюк, предназначенный для повышения напряжённости и зрелищности. Он может стратегически изменить ход матча», — приводит слова Барболини спортивный портал volleyball.it.

Напомним, первый матч в рамках лиги LOVB состоялся 8 января 2025 года в Атланте. На домашней площадке одноимённый клуб уступил «Солт-Лейку».