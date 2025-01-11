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Волейболист «Зенита» Егор Клюка перейдёт в турецкий «Халкбанк» — источник

Волейболист «Зенита» Егор Клюка перейдёт в турецкий «Халкбанк» — источник
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Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Егор Клюка может перейти в турецкий «Халкбанк», сообщает Voleybolun Sesi.

Волейболист хочет покинуть петербургский «Зенит» и планирует продолжить карьеру за рубежом. Клюка выступает за «Зенит» с сезона-2020/2021. До этого в Суперлиге он выступал за новоуренгойский «Факел».

Клюка пропустил весь прошлый сезон из-за проблем в правом колене. Он проходил лечение в испанской клинике в Севилье. В 2020 году в составе сборной России Егор Клюка выиграл серебряные медали Олимпийских игр в Токио. Также он является обладателем золота чемпионата Европы 2017 года и победителем Лиги наций 2018 и 2019 года.

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