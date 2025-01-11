Женская Суперлига: расписание игрового дня 11 января
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Сегодня, 11 января, состоится стартовый матч 18-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, женщины, 18-й тур (время — московское):
- 17:00. «Динамо» М (Москва) — «Тулица» (Тула).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
Видео: трофеи сборной России по волейболу.
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