Московское «Динамо» обыграло «Тулицу» в 18-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 11 января, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тулицу» (Тула) в матче 18-го тура женской Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:20).

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 33 очка. «Тулица» располагается на 10-й строчке, заработав 17 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».