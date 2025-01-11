Московское «Динамо» обыграло «Тулицу» в 18-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 11 января, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Тулицу» (Тула) в матче 18-го тура женской Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева
Тулица: Велисевич, Мартинес, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Кондрашова, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова
В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 33 очка. «Тулица» располагается на 10-й строчке, заработав 17 очков.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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