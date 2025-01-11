Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россиянка Лазарева возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Турции

Россиянка Лазарева возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Турции
Комментарии

27-летняя российская диагональная Анна Лазарева, выступающая за турецкий «Кузейбору», после 14-го тура Лиги Султанлар возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Турции. На счету Лазаревой 318 очков.

На втором месте с результатом 297 очков располагается польская диагональная «Нилуфера» Юлия Щуровская, на третьем – сербская диагональная «Зерен Спора» Бранкица Михайлович с 270 очками. Звёздная диагональная «Экзачибаши» Тияна Бошкович занимает только 11-е место в рейтинге.

В топ-10 также вошла российская доигровщица Марина Маркова, выступающая за «Вакифбанк». За 14 туров она набрала 230 очков и занимает седьмое место. Одноклубница Лазаревой Маргарита Курило с результатом 182 очка остановилась на промежуточном 15-м месте.

Материалы по теме
Волейболист «Зенита» Егор Клюка перейдёт в турецкий «Халкбанк» — источник
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android