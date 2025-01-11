Россиянка Лазарева возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Турции

27-летняя российская диагональная Анна Лазарева, выступающая за турецкий «Кузейбору», после 14-го тура Лиги Султанлар возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Турции. На счету Лазаревой 318 очков.

На втором месте с результатом 297 очков располагается польская диагональная «Нилуфера» Юлия Щуровская, на третьем – сербская диагональная «Зерен Спора» Бранкица Михайлович с 270 очками. Звёздная диагональная «Экзачибаши» Тияна Бошкович занимает только 11-е место в рейтинге.

В топ-10 также вошла российская доигровщица Марина Маркова, выступающая за «Вакифбанк». За 14 туров она набрала 230 очков и занимает седьмое место. Одноклубница Лазаревой Маргарита Курило с результатом 182 очка остановилась на промежуточном 15-м месте.