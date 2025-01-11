Женская Суперлига: результаты игрового дня 11 января

Сегодня, 11 января, состоялся один матч 18-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 18-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Тулица» (Тула) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».