Женская Суперлига: расписание игрового дня 12 января

Сегодня, 12 января, состоятся матчи 18-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 18-й тур (время — московское):

15:00. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

16:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо Кр» (Краснодар).

19:00. «Локомотив К» (Калининградская область) — «Спарта» (Нижний Новгород).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».