Мужская Суперлига: расписание игрового дня 12 января
Сегодня, 12 января, состоятся матчи 21-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, 21-й тур (время московское):
- 13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — АСК (Нижний Новгород).
- 16:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут).
- 17:00. «НОВА» (Новокуйбышевск) — МГТУ (Москва).
- 17:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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