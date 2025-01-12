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Федоровцева впервые прокомментировала досрочное возвращение из «Шанхая» в «Фенербахче»

Федоровцева впервые прокомментировала досрочное возвращение из «Шанхая» в «Фенербахче»
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20-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева впервые после досрочного возвращения из китайского «Шанхая» в турецкий «Фенербахче» сделала заявление.

«Я некоторое время молчала, так как хотела дождаться официального решения от FIVB, прежде чем делиться новостями. Теперь, когда этот вопрос решён, я могу подтвердить, что больше не буду играть за волейбольный клуб «Шанхай».

Для меня было честью представлять такой уважаемый клуб, но «Шанхай» столкнулся с трудностями в выполнении своих контрактных обязательств. В результате я оказалась в ситуации, когда отыграла половину срока контракта без какой-либо оплаты. С поддержкой моего агентства SB Community d.o.o. и моего юридического консультанта, компании Sideline Ltd из Швейцарии, я предприняла необходимые шаги для решения этой ситуации. Сегодня я с благодарностью сообщаю, что FIVB одобрила мой запрос на выдачу моего международного трансферного сертификата, официально освободив меня от любых обязательств перед «Шанхаем».

Это позволяет мне начать новую главу в Фенербахче. Я полна волнения и решимости, поскольку переключаю своё внимание на Турцию, где с нетерпением жду продолжения своего пути и роста как игрока и как личности.
Спасибо всем за понимание, поддержку и веру в меня в это непростое время», – написала Федоровцева на своей странице в социальных сетях.

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