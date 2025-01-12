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Россиянка Яна Щербань покинула итальянский «Тальмассонс» в середине сезона

Россиянка Яна Щербань покинула итальянский «Тальмассонс» в середине сезона
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35-летняя российская доигровщица Яна Щербань покинула итальянский волейбольный клуб «Тальмассонс», в который перешла перед началом текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба итальянской Лиги А1 на официальном сайте, ссылаясь на «Тальмассонс».

Клуб пошёл навстречу россиянке, пожелавшей разорвать профессиональные отношения до конца сезона.

«Яна Щербань надела майку «Тальмассонса» с большим профессионализмом и целеустремлённостью, способствуя росту команды в этот исторический первый год в Серии А1. Компания хочет выразить искреннюю благодарность Яне за проделанную работу и привязанность, проявленную за месяцы, проведённые в «Тальмассонсе».

Мы искренне желаем вам продолжения вашей карьеры и реализации будущих спортивных и личных задач», — сообщается на официальном сайте www.legavolleyfemminile.it.

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