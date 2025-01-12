Александр Кошкин оценил победу «Динамо» в матче с «Тулицей»

Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин оценил игру своей команды с «Тулицей» в рамках 18-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:20) в пользу столичного клуба.

«Мягко говоря, не самый лучший наш матч. Сегодня мы неожиданно провалились в нападении. А так была рваная игра. Выступаем с преимуществом в несколько очков, затем подпускаем к себе соперника. И всё это перерастает в нервную концовку. Первую партию мы сами отдали. Но если посмотреть на цифры, в первом сете мы реализовали 25% атак, с таким нападением сложно побеждать. Подобные матчи бывают, надо проходить через них. Сейчас на первом месте результат, борьба за плей-офф очень плотная.

Как удалось успокоить команду во второй партии? У нас такая же агония была и в первой партии, когда «Тулица» подобралась к нам. Всё решают небольшие конкретные моменты. Один-два мяча могут решить многое. Забей мы один мяч в концовке, возможно, выиграли бы первую партию. Такая неровная игра шла от нас самих, а не из-за соперника», — приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.