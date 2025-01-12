Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо» из Краснодара в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 12 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо» (Краснодар) в матче 18-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
12 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
В турнирной таблице «Динамо-Ак Барс» занимает первое место. В активе команды 51 очко. Краснодарское «Динамо» располагается на восьмой строчке, заработав 26 очков.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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