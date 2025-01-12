Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо» из Краснодара в матче женской Суперлиги

Сегодня, 12 января, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо» (Краснодар) в матче 18-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

В турнирной таблице «Динамо-Ак Барс» занимает первое место. В активе команды 51 очко. Краснодарское «Динамо» располагается на восьмой строчке, заработав 26 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».