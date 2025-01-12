«Спарта» потерпела 15-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» из Калининграда

Сегодня, 12 января, волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Спарту» (Нижний Новгород) в матче 18-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20). Клуб из Нижнего Новгорода потерпел 15-е поражение подряд.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место. В активе команды 44 очка. Нижегородская «Спарта» расположилась на последней строчке, заработав семь очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».