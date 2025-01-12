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«Спарта» потерпела 15-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» из Калининграда

«Спарта» потерпела 15-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» из Калининграда
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Сегодня, 12 января, волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Спарту» (Нижний Новгород) в матче 18-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20). Клуб из Нижнего Новгорода потерпел 15-е поражение подряд.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
12 января 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Спарта
Нижний Новгород
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место. В активе команды 44 очка. Нижегородская «Спарта» расположилась на последней строчке, заработав семь очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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