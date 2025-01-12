Женская Суперлига: результаты игрового дня 12 января

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Сегодня, 12 января, состоялись три матча 18-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 18-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (15:25, 25:14, 25:22, 25:23).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо Кр» (Краснодар) — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

«Локомотив К» (Калининградская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».