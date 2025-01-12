Мужская Суперлига: результаты игрового дня 12 января

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Сегодня, 12 января, состоялись четыре матча 21-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 21-й тур:

«Кузбасс» (Кемерово) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (26:24, 26:24, 21:25, 25:19)

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:21, 22:25, 25:19, 25:16)

«НОВА» (Новокуйбышевск) — МГТУ (Москва) — 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 21:25, 15:11)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:1 (18:25, 25:17, 25:17, 25:22)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.