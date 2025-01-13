Тренер «Спарты» прокомментировал 15-е подряд поражение команды

Главный тренер волейбольного клуба «Спарта» Станислав Саликов прокомментировал поражение от «Локомотива» (Калининград) в 18-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 20:25). Клуб из Нижнего Новгорода потерпел 15-е поражение подряд.

«Мы приехали играть, старались взять хотя бы партию. Но уж больного много мощи было у «Локомотива». Мы с соперниками всё-таки в разных весовых категориях. В концовках партий соперники были надёжнее. Подачи Ирины Воронковой, атаки Каракурт. Всё, что не решается с первого раза, пасуется Эбрар, и она всё решает. Нам такое сделать сложно, приходится брать просмотры, тайм-ауты, чтобы сняться с подачи. Да, мы неплохо защищались, старались, но достать атаки «Локомотива» было сложно», — приводит слова Саликова пресс-служба клуба.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место. В активе команды 44 очка. Нижегородская «Спарта» расположилась на последней строчке, заработав семь очков.