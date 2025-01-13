Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Тренер «Спарты» прокомментировал 15-е подряд поражение команды

Тренер «Спарты» прокомментировал 15-е подряд поражение команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер волейбольного клуба «Спарта» Станислав Саликов прокомментировал поражение от «Локомотива» (Калининград) в 18-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 20:25). Клуб из Нижнего Новгорода потерпел 15-е поражение подряд.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
12 января 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Спарта
Нижний Новгород
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина

«Мы приехали играть, старались взять хотя бы партию. Но уж больного много мощи было у «Локомотива». Мы с соперниками всё-таки в разных весовых категориях. В концовках партий соперники были надёжнее. Подачи Ирины Воронковой, атаки Каракурт. Всё, что не решается с первого раза, пасуется Эбрар, и она всё решает. Нам такое сделать сложно, приходится брать просмотры, тайм-ауты, чтобы сняться с подачи. Да, мы неплохо защищались, старались, но достать атаки «Локомотива» было сложно», — приводит слова Саликова пресс-служба клуба.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место. В активе команды 44 очка. Нижегородская «Спарта» расположилась на последней строчке, заработав семь очков.

Материалы по теме
«Спарта» потерпела 15-е поражение подряд, уступив «Локомотиву» из Калининграда
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android